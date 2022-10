Découvrez le premier album jeunesse d'Elodie Gossuin ! Joséphine n'est pas une princesse comme les autres : elle déteste la vie de château ! Mais surtout, elle ne fait que des bêtises, si bien qu'on la surnomme Miss Catastrophe ! Heureusement, elle possède deux meilleures amies, des petites licornes jumelles adorables, Rose et Jules, qui essaient de l'aider en toutes circonstances. Mais un jour, c'est la bêtise de trop ! Joséphine se fait gronder très fort. Triste et vexée, lasse qu'on lui demande toujours d'être parfaite, elle décide de partir, suivie par les inséparables Rose et Jules. Mais dehors, c'est l'hiver, il neige beaucoup, il fait très froid. Et perdue dans une tempête, Joséphine va faire une rencontre inattendue...