Les Carnets de Cerise Escape box

Un escape game plein d'énigmes à résoudre avec Cerise ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cerise. Elle n'est pas censée le savoir, mais la jeune fille a vite deviné que sa mère lui préparait une petite fête. Cette dernière vient justement dans sa chambre lui remettre une belle lettre d'Annabelle Desjardins, accompagnée d'une clé. La romancière lui explique qu'elle ne pourra malheureusement pas venir lui souhaiter son anniversaire de vive voix mais, pour se faire pardonner, elle lui remet cette clé. A elle de découvrir ce qu'elle ouvre ! Cerise s'empresse de montrer la clé à ses amies Erica et Line, et les pousse à enquêter dès maintenant. Les amies de Cerise savent que la fête d'anniversaire aura lieu dans 45 minutes, et sa mère serait très déçue si elles arrivaient en retard... Vous avez donc 45 minutes pour aider Cerise et ses amies à découvrir ce qu'ouvre cette clé et arriver à la fête à temps. A vous de jouer ! Inclus : un poster, des cartes, le livret des règles du jeu et une bande-son inédite de 45 minutes pour se plonger dans l'ambiance ! A partir de 8 ans.