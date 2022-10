Van en Europe

Le guide Lonely Planet pour tous les amoureux du voyage nomade A travers le récit de 50 itinéraires en van, ce livre vous donne les clés pour organiser un road-trip en Europe de cinq jours à deux semaines, voire beaucoup plus. Les auteures, qui voyagent en van depuis des années, ont garé leur véhicule partout en Europe et ont vécu autant d'expériences inoubliables. Leurs itinéraires vous emmènent explorer les terres andalouses, remonter la Norvège jusqu'au cercle polaire, faire le tour de la Sicile, longer les routes spectaculaires des Alpes autrichiennes ou sillonner les Highlands d'Ecosse. Ils vous permettront aussi de profiter d'une manière plus libre et originale de destinations incontournables : les grands lacs italiens, les châteaux de Louis II de Bavière, la côte croate de Zadar à Dubrovnik, le Péloponnèse, le Ring of Kerry en Irlande, les plages de l'Algarve... Durée recommandée, saison idéale, carte, spécialité locale, spot pour un pique-nique de rêve, panorama le plus photogénique : autant d'informations qui donnent les clés pour prendre la route. Pour chaque itinéraire décrit, l'ouvrage propose également 3 parcours dans le même genre, composant ainsi un réservoir d'idées pour des années de vacances itinérantes. Amateur de van expérimenté, et propriétaire de son propre véhicule, ou simple curieux désireux d'expérimenter ce mode de voyage en louant un van, chacun y trouvera son compte.