Une vie de porcelaine. 0

A la mort de sa mère, Jeanne décide de quitter le village pour aller travailler en ville dans les usines de porcelaine. Les difficiles conditions de travail ne sont pas nouvelles pour elle, issue d'un milieu très modeste. Mais elle découvre les conflits sociaux et politiques qu'elle vivra intensément quelques années plus tard, lorsqu'elle rejoint Paris et ses peintres. Sa marraine, la marquise Héloïse, pourra-t-elle la protéger face aux bouleversements sociétaux et aux pièges de personnes mal intentionnées ?