" Tout seul on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin ". Guy Legay a fait sienne cette maxime durant toute sa prestigieuse carrière chez Ledoyen et au Ritz, entre autres. Car il aime transmettre et enseigner son art. Il a sollicité et rassemblé 38 chefs parmi les meilleurs qu'il a croisés durant sa carrière, et ils ont préparé une sélection de recettes grand public, attrayantes et expliquées pas à pas.