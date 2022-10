L'antibioresistance. Un fait social total

L'antibiorésistance désigne le fait que certaines bactéries se modifient de telles façons que les traitements antibiotiques deviennent inopérants. Reconnue comme un enjeu de santé publique majeur à l'échelle planétaire, le phénomène fait l'objet d'une attention accrue de la part de l'Organisation Mondiale de la santé. Au même titre que la pandémie SRAS Covid 19, l'antibiorésistance ébranle "la totalité de la société et de ses institutions" , à cette différence près et non des moindres, qu'elle agit à bas bruit, aggravant le pronostic de nombreuses maladies. Cet ouvrage collectif est le résultat de réflexions pluridisciplinaires qui mobilisent les compétences des sciences médicales (médecine et pharmacie, humaine et vétérinaire), des sciences du vivant (écologie, microbiologie), des sciences de l'ingénieur (environnement) et des sciences humaines et sociales (anthropologie, philosophie) pour appréhender la problématique de l'antibiorésistance. Il a pour vocation d'approcher la complexité d'un fait social total qu'est l'antibiorésistance, en présentant tour à tour les regards complémentaires de chercheurs et de praticiens, confrontés à ce qui pourrait bien devenir la plus grande crise sanitaire de notre modernité.