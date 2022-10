Traité de juritraductologie. Épistémologie et méthodologie de la traduction juridique

La juritraductologie est un nouveau champ d'étude interdisciplinaire fondé sur les sciences juridiques et les sciences du langage. Elle offre une grille de lecture innovante des vulnérabilités des personnes et des traductions dans un contexte de mondialisation. Toute personne, dès lors qu'elle se trouve dans un pays dont elle ne comprend, ni ne parle la langue, s'expose à des risques linguistiques pouvant avoir des répercussions juridiques. Toute traduction, dès lors qu'elle est apportée en justice, s'expose à ce que les critères retenus par le juge pour en apprécier la qualité ne coïncident pas avec ceux posés en traductologie. En croisant les approches juridique et traductologique, cet ouvrage poursuit deux objectifs principaux. Le premier est épistémologique : il démontre que la traduction du droit n'existe pas sans le droit de la traduction. Le second est méthodologique : il fournit des formulaires pour guider, pas à pas le processus de traduction de concepts juridiques complexes.