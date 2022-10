Il y a près d'un siècle paraissait la dernière histoire de Fougères. Depuis la ville a considérablement changé, elle s'est étendue et s'est profondément transformée au plan socio-économique. L'historiographie a aussi largement progressé abordant de nouvelles thématiques. Le temps était venu de réaliser une nouvelle synthèse. Le triptyque associant le château, la chouannerie et la chaussure a marqué l'imaginaire collectif et la production littéraire. Erigée sur un rocher il y a près de 1 000 ans, la forteresse a vraisemblablement été à l'origine de la ville et demeure aujourd'hui son phare patrimonial. Les romantiques ont par la suite fait de Fougères le décor idéal de l'histoire de la chouannerie et, au début du XXe siècle, la ville devient la "capitale de la chaussure" . Partielles, ces images occultent d'autres dynamiques. Cet ouvrage largement illustré et documenté vise à restituer l'histoire de la ville et de ses habitants depuis un millénaire. Autour du château médiéval, une agglomération polynucléaire s'est rapidement déployée. Au sein du cadre médiéval, la période du XIIIe siècle au début du XIXe est celle d'un certain équilibre ponctué de difficultés. Néanmoins, la ville se densifie, son paysage se transforme et elle affirme sa centralité. Le dynamisme migre de la basse ville vers la ville haute. L'industrialisation des XIXe-XXe siècles laisse une très forte empreinte. Avec nouvelles activités, ses nouveaux habitants et ses nouveaux quartiers, c'est presque une nouvelle ville qui naît à côté de l'ancienne. Au cours du dernier tiers du XXe siècle si l'étalement urbain s'accentue, Fougères conserve son caractère initial, celui d'une ville au milieu des champs.