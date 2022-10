Face aux épidémies. De la peste noire à nos jours

En 2020, l'explosion de la pandémie de Covid-19 a bouleversé les sociétés En 2020, l'explosion de la pandémie de Covid-19 a bouleversé les sociétés contemporaines. Nombre de réactions qu'elle a suscitées et de réponses qui lui ont été apportées ont fait écho à l'histoire longue de la confrontation. En 2020, l'explosion de la pandémie de Covid-19 a bouleversé les sociétés contemporaines. Nombre de réactions qu'elle a suscitées et de réponses qui lui ont été apportées ont fait écho à l'histoire longue de la confrontation des hommes aux grandes épidémies. De la Peste noire du XIVe siècle au VIH/sida de notre époque, en passant par la variole, le choléra ou la grippe, les collectivités ont subi les épidémies, souffert de leurs atteintes, craint leur retour. Elles leur ont donné du sens et tenté de les comprendre ; elles ont protégé, soigné et pris en charge les victimes ou, au contraire, les ont mises à l'écart ; elles ont agi politiquement et développé des stratégies de défense sanitaire. C'est aux permanences et aux transformations profondes de cette confrontation des sociétés aux épidémies de leur temps que les Archives nationales consacrent une exposition d'envergure. Celle-ci présente le très riche patrimoine documentaire et iconographique qu'engendrent les attitudes et les modes d'action des individus et des collectivités face à l'irruption brutale de ces grands phénomènes pathologiques. Cet ouvrage richement illustré, qui met en valeur une grande variété de documents issus des fonds des Archives nationales et d'autres institutions patrimoniales, s'appuie sur les renouvellements récents de l'histoire des épidémies, exposés à un large public par les spécialistes français les plus reconnus.