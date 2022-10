L'incurable de la vérité. Un réel de la psychanalyse

Les psychanalystes ont eu à connaître les effets symptomatiques des discours politico-sanitaires de la période pandémique, tant au niveau individuel (symptômes psychosomatiques par exemple) que collectif (désagrégations sociales). Ils ont eu aussi l'occasion d'en subir eux-mêmes les effets dans les conditions de leur exercice et dans leur rapport au public, y compris celui des autres analystes. Cette épreuve de vérité a poussé Erik Porge à revisiter les fondements de l'acte analytique : l'importance de la psychanalyse en présence par rapport à la télé-analyse, le soin en psychanalyse et la guérison par surcroît, l'action du surmoi et l'incorporation du signifiant, les définitions structurales des symptômes dits psychosomatiques et l'opposition entre la perversion et la sublimation, la formation des analystes et la transmission de la psychanalyse...