METO - L'intégrale

Les trois tomes de la trilogie culte d'Yves Grevet enfin réunis en un seul volume, avec un magnifique portfolio de 8 pages couleur reproduisant les originaux des couvertures de Thomas Ehretsmann et la carte de l'île. Et, en fin d'ouvrage, le storyboard de la bande-annonce. Soixante-quatre enfants vivent coupés du monde, dans une grande maison. Chacun d'eux sait qu'il devra en partir lorsqu'il aura trop grandi. Mais qu'y a-t-il après la Maison ? La trilogie culte de Yves Grevet, traduite en 8 langues et récompensée par 13 prix littéraires.