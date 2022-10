La Déduction transcendantale des catégories de Kant. Interprétation phénoménologique

La déduction transcendantale des concepts purs de l'entendement n'est pas seulement au coeur de la Critique de la raison pure, mais elle constitue peut-être l'un des textes les plus importants de la philosophie transcendantale en général, celle qui se donne pour tâche d'élucider les conditions de possibilité de toute connaissance. Dans cette étude, on trouvera l'exposé des arguments décisifs des déductions transcendantales des catégories de la première et de la deuxième édition du chef-d'oeuvre de Kant. L'exégèse du texte kantien est abordée d'un point de vue résolument phénoménologique, par la mise en regard des interprétations de Martin Heidegger et d'Eugen Fink, montrant ainsi la fécondité de la pensée kantienne pour la phénoménologie contemporaine.