Studio Chibis

Découvrez 19 tutoriels, pour, apprendre à dessiner par, étape des personnages et des créatures chibis Les chibis sont des versions miniatures de personnages issus des mangas. On les reconnaît facilement grâce à leurs grosses têtes et leurs corps minuscules. Et du coup, ils sont vraiment très marrants ! Au fil des pas-à-pas de cet ouvrage, découvrez plein de conseils et d'astuces pour dessiner des chibis de la tête aux pieds : visages souriants, coiffures excentriques et vêtements originaux. Vous apprendrez aussi des techniques utilisées par les meilleurs dessinateurs, au crayon, au feutre ou au pinceau, pour coloriser et ombrer tous ces petits personnages dynamiques. Les dernières pages du livre éveilleront votre sens créatif grâce à une galerie d'exemples de coiffures, de vêtements et de bien d'autres accessoires amusants ! Utilisez les espaces prévus directement dans le livre pour vous lancer sans plus attendre : alors, à quoi ressemblent vos chibis ? YOAI poste ses dessins sur les réseaux sociaux depuis 2012. Aujourd'hui, son compte Instagram rencontre un immense succès. Elle est également l'autrice du livre Studio Manga aux éditions Vigot.