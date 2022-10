Paul et le trésor de l'empereur

Paul, un jeune garçon audacieux et fouineur, habite avec ses parents et son grand-père une ancienne bergerie dominant la ville de Grasse. Jadis, l'empereur Napoléon 1er de retour de l'île d'Elbe où il avait été exilé et qu'il avait fui, en route vers Paris, fit halte avec sa petite armée de fidèles sur le terrain de cette bergerie. Un jour, alors que Paul aide son grand-père à défricher le terrain herbeux, il déniche une petite fiole de parfum. Et si cette fiole égarée appartenait à un membre de la troupe de NapoléonA ? Cette spéculation pousse le grand-père à la confidence. Mieux qu'une fiole de parfum, un trésor s'est perdu sur les chemins escarpés du paysA : des caisses remplies de pièces d'or que l'empereur rapportait avec lui. Paul, se met en tête de retrouver ce fabuleux magot qu'il pense à portée de main. Un voyage aux confins de la peur et du danger. Un voyage intérieur, de rencontres inattendues, au cours duquel il trouvera davantage que ce qu'il était venu chercher.