En phase avec mes hormones. Guide pratique du cycle féminin

Et si vous deveniez actrice de votre santé intime ? Trop souvent, l'équilibre hormonal féminin est balayé comme une chose sans importance ou taboue. "Prends la pilule et tout ira mieux ! " est devenu une rengaine destinée à toutes les femmes perdues, souffrant d'acné ou de changements d'humeur, de syndrome prémenstruel ou de maladies gynécologiques telles que l'endométriose ou le SOPK. Pourtant de nombreuses solutions naturelles existent pour se reconnecter à son cycle, et mieux vivre les symptômes que des déséquilibres hormonaux peuvent provoquer. Marjorie Malgras, naturopathe et accompagnatrice du féminin, vous emmène sur le chemin de la réconciliation avec votre intimité, entre explications sur les hormones et le cycle, recettes saines, thérapies douces et exercices et rituels à mettre en place au quotidien. Faites la paix avec votre cycle menstruel ! A propos de l'auteure : Auteure, naturopathe et spécialiste de la santé intime, Marjorie Malgras a fait de l'accompagnement du féminin le coeur de son métier. Chaque jour, elle conseille et guide de nombreuses femmes en quête d'équilibre hormonal et leur apprend à enfin devenir actrices de leur mieux-être, sans tabous ni jugements.