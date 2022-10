Home body. Edition collector

Une version collector inédite du best-seller home body comprenant une introduction et un poème inédits. " Avec ses mots limpides et doux comme le miel, Rupi Kaur pose des pansements sur les blessures de l'existence, comme le ferait une soeur. " Elle après s'être sentis déconnectés pendant si longtemps mon esprit et mon corps finissent par se retrouver - home body Après les best-sellers lait et miel et le soleil et ses fleurs, home body est le troisième recueil de poésie de rupi kaur. A la fois sombre et lumineux, home body célèbre l'acceptation de soi, le corps, la féminité, et délivre un message d'amour et d'espoir en ces temps troublés