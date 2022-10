L'empire du vampire Tome 1 . Edition collector

CETTE EDITION RELIEE EST UNE EDITION COLLECTOR A TIRAGE LIMITE ! Jay Kristoff, l'auteur des phénoménales Chroniques de Nevernight est de retour avec le sanglant L'Empire du Vampire. De la sainte coupe vient la lumière divine ; La main fidèle rétablit l'ordre sur le monde. Et sous le regard des Sept Martyrs, L'homme abolira cette nuit sans fin. Vingt-sept longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de trois décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de León est un saint d'argent : un membre d'une confrérie oeuvrant à la défense du royaume et de l'Eglise contre les créatures de la nuit. Mais même l'Ordre d'Argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de batailles légendaires et d'amours interdits, de foi perdue et d'amitiés gagnées, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité : Le Saint-Graal.