Neil Young - Sept décennies au sommet du rock

Since ? rite ? . Humanite ? . Instinct. Authenticite ? . Et surtout talent. Depuis plus de cinq de ? cennies, le Canadien de Toronto posse`de toujours cette incroyable faculte ? d'e ? crire et de composer des chansons qui ont traverse ? le temps pour nous cueillir et nous e ? merveiller comme le jour de leur sortie. Plus de 40 albums plus tard (dont le ge ? nial Harvest, qui fe^te en 2022 ces cinquante ans), Neil Percival Young n'en nit jamais de nous surprendre avec d'incroyables archives et de nouveaux albums comme Barn, sorti il y a quelques semaines. Folk, rock, country, blues... , Neil Young a emprunte ? toutes les pistes musicales sans jamais se perdre, trac ? ant a` chaque fois une nouvelle voie. Fan de l'artiste, Alain Gardinier a conserve ? depuis plus de 35 ans infos et documents de toutes sortes sur son musicien pre ? fe ? re ? . Il a e ? galement pu l'interviewer, ainsi que plusieurs de ses proches comme Joni Mitchell, David Crosby ou` ses musiciens. Cette biographie tre`s comple`te, truffe ? e d'anecdotes, d'extraits d'interviews et de nombreuses infos ine ? dites, retrace sa vie tumultueuse faite d'alliances et de ruptures, de gloire et de trahisons, de combats comme l'e ? cologie ou` la lutte anti OGM, de concerts et tourne ? es le ? gendaires mais aussi, au travers de sous- chapitres illustre ? s, de passions comme les trains e ? lectriques, les guitares ou` les voitures anciennes. Sans oublier son fameux Broken Arrow Ranch, les meilleures covers de ses morceaux, les bootlegs les plus inte ? ressants, ses diffe ? rents groupes ou` encore de nombreux portraits des hommes et des femmes essentiels dans son exceptionnelle carrie`re. Et bien su^r ses meilleurs albums. Neil is the Man !