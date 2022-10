Deux vies à deux

750 jours après sa mort, Jacqueline, la femme adorée de Jean-Pierre lui est revenue. L'occasion pour lui de rattraper ses erreurs et de devenir le meilleur mari du monde ! C'est sans compter la folie de ses enfants s'entêtent à la croire morte. Mais elle est bel et bien de retour ! Suivez ce récit de vie pétillant et plein de surprise, avec un roman en partie autobiographique, ou extravagance et amour se mêlent, au gré de la malice et de l'humour de l'auteur. Un roman touchant qui allège les peines les plus lourdes, aborde avec ironie et douceur le thème de la solitude et de la vieillesse, et montre la profondeur derrière les comportements les plus légers.