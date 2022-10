Prier 15 jours avec marie au coeur de ses apparitions ned

Si de nombreux sanctuaires marials sont célèbres dans le monde, le contenu des messages de la Vierge est peu connu, comme aussi leur " évolution " dans le temps et leur fine actualité. En suivant l'ordre chronologique de ces faits historiques à dimension surnaturelle accueillis d'une manière ou d'une autre par l'église catholique, l'auteur nous guide pour approfondir avec simplicité le message évangélique de Guadalupe au Mexique (1531), Vailankanni en Inde (1580), Le Laus dans les Alpes (1664), la rue du Bac à Paris (1830), La Salette (1846), ainsi que Lourdes (1858) et Pontmain (1871) – en France –, Knock en Irlande (1879), Fatima au Portugal (1917), Banneux (1933) en Belgique, Amsterdam aux Pays-Bas (1945), L'île Bouchard (1947) en France, Akita au Japon (1973), Kibeho au Rwanda (1981) et San Nicolás en Argentine (1983), sanctuaire visité par le cardinal Jorge Mario Bergoglio avant son élection comme successeur de Pierre.