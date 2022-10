Marcher dans paris - Les grandes traversées de la capitale

Du nord au sud et d'est en ouest, les grandes traversées de la capitale La traversée de Paris vous tente ? Du nord au sud, d'est en ouest ou même en accomplissant le grand tour de la capitale, les amateurs de marches citadines découvriront la ville comme on la connaît peu. Il faut être à pied pour que les yeux s'ouvrent ! Des itinéraires buissonniers, s'éloignant autant que possible des grands axes pour onduler d'une curiosité à l'autre, réservent bien des surprises. Chaque promenade, d'une durée de 3 à 4 heures (ou le double pour les âmes intrépides prêtes à enchaîner deux sections ! ), est figurée sur un plan détaillé. De Saint-Michel à Boulainvilliers De la porte de Clignancourt à la porte d'Orléans Du quai de la Gare au parc André-Citroën De la porte d'Auteuil à la porte Dorée