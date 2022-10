Futures. Comment le féminisme peut sauver le monde

A quoi ressemblerait une société vraiment féministe ? L'identité, la sexualité, l'amour et la parentalité se vivraient sans contrainte ni injonction. La réponse aux crimes serait la réparation et non l'exclusion. L'attention au soin changerait notre relation au travail. L'écoféminisme nous ferait entrer dans une relation non prédatrice à la nature. Les théoriciennes féministes ont développé, depuis des siècles, suffisamment d'outils pour modifier en profondeur chaque pan de la société, au-delà des relations femmes-hommes. Appliquer un programme féministe à la société, c'est redéfinir le sens d'aimer, d'éduquer, de juger, de produire, de vivre même. Dans cet essai, qui entrecroise vulgarisation des pensées féministes et récit intime, je vous propose des solutions pour répondre aux urgences de l'époque et bâtir un futur désirable. La bonne nouvelle, c'est que ce futur est déjà là. L. B.