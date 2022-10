Terres de France. Conquêtes et replis

" Terres de France : conquêtes et replisA " narre les phénomènes historiques qui, depuis la vision par Jules César d'une Gaule divisée en 3 parties, ont mené à la France d'aujourd'hui en son état unitariste nettement délimité. S'y rencontrent les rois, empereurs et personnages des républiques qui ont marqué non seulement la constitution des territoires métropolitains mais aussi l'expansion, puis le déclin du monde colonial. Des réflexions géopolitiques en matière de colonisation et d'aménagement du territoire concluent brièvement cette narration, en ouvrant la porte au débat. L'analyse de l'évolution événementielle est complétée par des annexes documentaires. Des cartes illustrent les données écrites et autorisent une appréhension facile des modifications territoriales successives.