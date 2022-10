L'amour de ma vie

" Le problème quand on ment à son mari, c'est que cela change tout sans rien changer du tout. " Emma, biologiste marine reconnue et médiatisée, adore son métier, son mari Leo, leur fille Ruby et leur chien John Keats. En apparence, tout est parfait. Sauf qu'Emma sort d'une longue maladie et attend les résultats de ses derniers examens. Alors Leo, journaliste spécialisé dans les nécrologies de célébrités, trompe son angoisse grâce à ce qu'il sait faire de mieux : enquêter sur la vie des autres. En rédigeant la nécrologie de sa femme, Leo relève des incohérences dans son passé. Incrédule, il tente de dénouer le vrai du faux. Mais il doit rapidement se rendre à l'évidence : la personne qu'il pensait le mieux connaître au monde est une étrangère. A mesure que Leo dévoile ses secrets, Emma n'a d'autre choix que de lui prouver que, malgré ses mensonges, elle est bien la femme dont il est tombé amoureux. Mais d'abord, elle doit lui parler de l'autre amour de sa vie...