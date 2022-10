Mikhalis Krokos, écrivain installé à Paris, retourne à Athènes pour le lancement de son nouveau livre. Mais en cet été 2017 caniculaire, son séjour s'annonce comme un cauchemar ? : la Documenta, l'une des plus grandes expositions internationales d'art contemporain, a envahi la ville. Cerise sur le gâteau, son amie Christina se retrouve impliquée dans le vol d'un tableau, et son vieux camarade Harry, roi de la fête et des mondanités, ne semble pas étranger à l'affaire. Krokos n'aura pas d'autre choix que partir en quête d'une croûte censément sans valeur, entre ruelles surchauffées d'Athènes et villas chics d'Hydra, sans savoir que la situation va bien vite le dépasser. Sous une épaisse couche de peinture, c'est les dessous les plus sombres du monde de l'art qui se dévoilent. Dans les règles de l'art est un polar urbain au rythme effréné, où l'on saute dans des taxis, pousse les portes des bars de nuit, va de performances en happenings toujours plus décalés. Jusqu'au bad trip final.