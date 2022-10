Le tarot du pays des ombres

Un sublime tarot de 78 lames pour comprendre le langage de l'inconscient et transformer les ombres en lumière. Nous avons souvent peur de nos parts d'ombre, mais lorsque nous commençons à les apprivoiser, nous ouvrons un espace créatif de lumière et de couleurs... Nos parts d'ombre peuvent se manifester pour exprimer nos démons, nos peurs ou nos angoisses les plus profondes. Plus largement, elles représentent des traumatismes non résolus qui émergent au premier plan de notre conscience, comme des aspects de nous-mêmes à reconnaître pour mieux les transmuter et en faire des alliées. Ce sublime tarot vous invite à accéder aux facettes les plus sombres de votre personnalité pour révéler votre être authentique. En plus du symbolisme traditionnel des 78 cartes réalisées à l'encre et à l'aquarelle, vous découvrirez la face cachée des archétypes, drôles et excentriques, qui vous apporteront de précieux conseils sur votre moi profond. Dans le livre d'accompagnement de 208 pages, vous trouverez une présentation détaillée sur le travail des ombres, ainsi que la signification de chaque carte. L'auteure propose également des pistes de réflexion et des tirages faciles à réaliser pour vous aider à découvrir, conscientiser et intégrer des aspects de votre vie et de vous-même jusqu'alors méconnus. Ainsi, vous comprendrez le langage de votre inconscient et trouverez des solutions créatives pour relever les défis du quotidien et résoudre les situations les plus complexes. Et si vous cessiez de dissimuler vos parts d'ombre pour les montrer au grand jour ?