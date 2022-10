L’investiture

Stanislas Mortiaz aime la France et elle le lui rend bien. Maire de son village soigné, entrepreneur doué, père de famille envié, tout ce qu'il a bâti est un succès. Les élections présidentielles seront une formalité. Stanislas Mortiaz attend son investiture de son parti France Toujours pour devenir candidat aux élections législatives. Il est prêt. Ni les atermoiements de ses filles, son épouse, ses administrés, ou ses salariés ne risquent de le déconcentrer. Son moment est enfin arrivé : il sera député. A moins que d'étranges messages viennent remuer le passé. Qui manoeuvre dans ce parfait paysage ? Un opposant frustré ? Un migrant débouté ? Un employé remercié ? Jamais, chez les Mortiaz, on ne se soumet. A moins que le maître chanteur ne soit bien informé. Ces accusations sont-elles vraies ? Et si les gens savaient ? Si cela venait tout perturber ?