Entre ciel et terre, entre rizières inondées et montagnes abruptes, entre mouvements frénétiques des grandes cités et calme immuable des campagnes, comment traverser un pays si multiple, à l'histoire récente si tourmentée, sans passer à côté de son âme, profonde et résiliente ? Sous quelle forme évoquer les rencontres empreintes de confiance et de sincérité, ces mots qui sonnent de plus en plus étrangers à nos sociétés, aujourd'hui méfiantes et sédentaires ? Quel médium utiliser pour rendre compte de ce long voyage à travers ce Vietnam pluriel ? Autant de questions que se sont posés Marie Tricart et Guillaume Renier, qui forment le projet 37Degrees, avant de prendre une décision radicale : "Au diable le poids, l'encombrement et la vitesse de mouvement ! Entre le crayon, la caméra et la plume... le choix est impossible, nous prendrons donc tout ! " A la frontière du reportage et de la fiction, ce Vietnam entre ciel et terre est un carnet de voyage 2. 0, à l'image d'un road movie hybride, foisonnant de formes, de couleurs, et de supports d'expression, regard unique et coloré comme pour dire et redire : "à chaque voyageur son voyage".