Tout un monde d'animaux - Un livre-jeu Deyrolle

Un fabuleux livre-jeu en partenariat avec Deyrolle ! Créés à la fin du XIXe siècle, les planches Deyrolle étonnent toujours par leur beauté et leur richesse. C'est une plongée au coeur de ces dessins fascinants par leur charme que nous propose cet album. Ainsi, parmi ces incroyables papillons, on part à la recherche de celui qui n'a pas de double. Parmi ces d'insectes étonnants, pourras-tu repérer celui qui est l'intrus car il a huit pattes ? A découvrir aussi, la beauté et la puissance des éléphants, qu'ils soient d'Asie ou d'Afrique, les couleurs chatoyantes des plumes du perroquet... Douze compositions dans lesquelles l'enfant prendra plaisir à observer, à s'émerveiller, à chercher et à trouver dans un album plein de poésie.