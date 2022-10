Où est Charlie ? L Enquête Diabolique Nouvelle édition

Avez-vous trouvé Charlie ? Retrouvez Charlie comme vous ne l'avez encore jamais vu ! Glissez la torche magique à l'intérieur de la page pour dévoiler chaque scène, mais aussi des défis et des jeux. En plus, aucun risque que votre lampe de poche tombe en panne : elle tire son pouvoir de la magie du papier... C'est parti pour l'enquête diabolique ! Dans la même collection, retrouvez : La Très Effrayante Aventure et Le Noël fantastique.