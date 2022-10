Poterie. 250 astuces, techniques et secrets de fabrication

Plus de 250 astuces et techniques pour réaliser de magnifiques poteries ! Vous voulez réaliser des colombins impeccables ? construire un bec verseur parfaitement proportionné ? détacher une pièce du tour sans la déformer ? Alors ce livre est pour vous ! Il répondra à toutes vos questions en vous offrant à chaque fois des trucs et des astuces pour vous simplifier la vie au fur et à mesure de votre progression. Du choix du matériel aux différentes techniques de façonnage (modelage, plaque, colombin, tournage), des procédés d'émaillage aux modes de cuisson, l'ouvrage aborde toutes les facettes de la poterie. - Des photos illustrent chaque étape de la réalisation et vous montrent les bons gestes et les bons outils. - Des schémas permettent de visualiser les différentes formes possibles et vous aident à faire des choix judicieux en fonction de votre projet : anses, becs, couvercles, pieds... . - Des rubriques " A vous de jouer " et " Problèmes ? " vous invitent à expérimenter d'autres façons de procéder, afin d'éviter les erreurs les plus fréquentes.