Manuel pratique de papeterie japonaise . 30 magnifiques objets à fabriquer et à personnaliser soi-même

Plus qu'un art, la papeterie japonaise est un véritable mode de vie qui invite à se laisser porter par l'imagination et la beauté. La papeterie japonaise, réputée pour sa délicatesse et sa robustesse, est très prisée de nos jours par une nouvelle génération désireuse de fabriquer elle-même des objets personnels aussi pratiques que décoratifs. Cet ouvrage présente les outils et matériaux nécessaires à la conception d'objets en papier, ainsi que les techniques de base de la papeterie telles que le collage des coins et du dos, ou encore la couture des reliures. L'auteure décrit, étape par étape, la fabrication et la personnalisation de 30 magnifiques objets : carnets, papiers à lettres, cartes postales, chemises en papier, porte-documents... De nombreuses photos, des schémas détaillés ainsi que de précieux conseils accompagnent l'ensemble des projets pour les réaliser facilement.