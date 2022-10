Le cadavre du Palais-Royal. Les enquêtes de Nicolas le Floch, commissaire au Châtelet

Septembre 1789. Depuis la prise de la Bastille, rien n'est plus pareil La Bastille a été prise. La nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis XVI n'est pas encore scellé. Alors que le peuple gronde, qui sont ses alliés ? Et qui sont ses ennemis ? Le commissaire Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne pour une nouvelle fois porter secours au roi et à la reine. Mais où est sa fidélité ? Que penser d'un régime qui lui a donné sa chance mais dont il connaît toutes les faiblesses, contre un avenir dont son expérience lui a, à de nombreuses reprises, révélé que le temps du changement était arrivé ? Un enlèvement, doublé de la découverte d'un cadavre proche des intrigues et des folies du Palais-Royal plongent Le Floch dans une enquête où il devra naviguer entre trois acteurs majeurs : la monarchie qui sent sa grandeur décliner, les députés en pleine effervescence politique, et le peuple parisien qui réclame autant la fin de l'Ancien Régime que du pain. Complots, ambition, manigances, révoltes, cavalcades... une telle agitation pourrait bien précipiter la fin des rois de France.