Le goût du roi. Louis XV et le secret du parc aux cerfs

L'histoire du plus secret amour de Louis XV. Du personnage, pourtant hors du commun, de Marie-Louise O'Murphy, maîtresse secrète de Louis XV, on ne connaissait absolument rien, hors le célèbre tableau de François Boucher qui l'a représentée, nue, allongée sur un voluptueux sofa. Considérée comme un sujet négligeable, cette jeune fille, glissée à 15 ans dans le lit de Louis XV, était depuis toujours reléguée dans les rayons démodés de la " petite histoire ". Or la vie de Marie-Louise O'Murphy ne se résume pas à une simple suite d'anecdotes galantes et sa liaison avec le roi n'est pas le fruit du hasard ou du caprice. Pour dessiner le portrait de cette femme étonnante, Camille Pascal a conduit une véritable enquête dans des archives jusque-là méconnues ou inexploitées. Preuves à l'appui, il révèle les dessous d'un système de cour - où la sexualité du roi est un enjeu politique - et les mécanismes financiers, souvent occultes, qui permettaient de la satisfaire. Une invitation à explorer le côté obscur du siècle des Lumières. Prix spécial 2008 du Cercle des amis de Montesquieu.