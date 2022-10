Les secrets de l'Elysée

Cette nouvelle collection signée Stéphane Bern, dédiée aux lieux de pouvoir à travers le monde, nous plonge, avec son premier tome, dans les secrets du palais de l'Elysée. Pour la première fois, ses portes bien gardées et très confidentielles nous sont ouvertes. Coeur du pouvoir politique et vitrine de la France, l'Elysée est un palais hors du commun, entouré d'un magnifique parc de deux hectares. Jouxtant les Champs-Elysées, il fut le lieu de rencontres de dizaines de personnages célèbres de l'Histoire. Vingt-quatre présidents de la République, des princes, des empereurs... ont séjourné au " Château ". Mais c'est aussi le palais des femmes : la Pompadour, Caroline Murat, l'impératrice Eugénie et toutes les premières dames ont marqué de leur empreinte l'illustre demeure. De l'abdication de Napoléon Ier aux légendaires conférences de presse du général de Gaulle, du rituel hebdomadaire du Conseil des ministres au bureau du président de la République, ces " secrets " bien gardés témoignent de la manière dont ce monument mythique porte à jamais le sceau de ses occupants successifs.