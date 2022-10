La vieillesse. Les responsables des politiques publiques n'en parlent qu'en termes de dépendance et de maladie. Mais le vieillissement déclin a laissé la place à une longévité active, qui participe vraiment à la société. Il est temps de changer le regard sur les personnes âgées ! Vieillir dans la dignité : telle est la demande des personnes âgées. Elle semble aller de soi. Ce n'est pas le cas, nous alerte le professeur Gilles Berrut. Au contraire, dans notre société de la performance, cette évidence est devenue un défi. La difficulté du vieillissement ne provient pas des problèmes dont il est la source mais des préjugés dont il est l'objet. C'est dans ce mécanisme de discrimination que se tient l'obstacle majeur. Que faut-il faire afin d'assurer à nos anciens une existence digne d'être vécue ? Notre grand gériatre ne se contente pas de s'interroger sur les établissements dont les modèles de fonctionnement doivent être profondément réformés. Il dépiste aussi cette tendance banale à ne pas les considérer comme de véritables interlocuteurs, la réalité de l'âge servant trop souvent à couvrir ce déni d'humanité. Or l'urgence est de changer notre regard sur les personnes âgées car elles-mêmes ont changé, et de les prendre en compte dans les politiques publiques. Plus que jamais, au sein de nos communautés, elles représentent une précieuse ressource de développement, un indispensable levier de cohésion sociale. Ce livre de vérité est aussi un manuel d'espérance. Professeur de médecine gériatrique, chef du pôle de gérontologie clinique à l'université et au CHU de Nantes, fondateur et président du Gérontopôle des Pays de la Loire, Gilles Berrut est l'auteur, entre autres, de La longévité, une chance pour tous et Le vieillissement, à la croisée des projets.