Regarde je lis ! 4 histoires de Mila et Noé - Vive l'hiver ! Niveau 2 et 3

Un recueil de 4 histoires pour l'hiver 4 histoires de milieu et de fin d'apprentissage regroupées autour de la thématique de l'hiver. Le Noël de Mila (niveau 2) Devant le sapin, le chausson de Mila est toujours vide. Soudain elle entend du bruit provenant de la cheminée. Le bonnet de Noé (niveau 2) C'est l'hiver, il faut se couvrir. Surprise ! Le bonnet de Noé a disparu. Les moufles de Mila se sont envolées. Mila et Noé fêtent Halloween (niveau 2) Mila et Noé font vraiment peur dans leur déguisement et avec les fantômes qu'ils ont fabriqués. Avec un vrai modèle de décoration en forme de fantôme ! Mila et Noé font du ski (niveau 3) Noé décide de donner une leçon de ski à Mila. Mais les skis de Mila ne semblent plus vouloir s'arrêter. Et patatras !