L'autobiographie de Teddy

L'auteur profi te d'un déménagement à Manhattan pour faire l'inventaire de ses livres, inspiré par le célèbre essai de Walter Benjamin Je déballe ma bibliothèque. Au cours des heures interminables passées entre poussière et cartons, il se rend compte que sa véritable entreprise est de faire face à son passé ainsi qu'à celui de ses parents, réchappés de la Shoah. La découverte inopinée de Teddy, son ours en peluche resté caché pendant quatre décennies, le bouleverse. Teddy se révèle être le gardien de l'enfance et enjoint à l'auteur d'écrire sa biographie. Les livres, les jouets et Teddy plongent petit à petit l'écrivain dans un chaos onirique qui est le temps du souvenir. Allen S. Weiss se déplace librement dans le labyrinthe de sa mémoire, entrelace citations et réfl exions philosophiques, et nous offre un texte érudit, drôle et émouvant.