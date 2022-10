Presqu'île de Rhuys, Bretagne, 2024. Un jour pluvieux, Jack Banks, policier britannique hanté par ses vies antérieures, débarque au lieu-dit de la Pierre jaune. Sa mission : infiltrer une communauté d'activistes anarchistes et écologistes radicaux, les "Jauniens" . Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. A trois cents kilomètres de là, deux avions percutent l'usine nucléaire de La Hague, plongeant une partie de la France et de l'Angleterre dans le chaos. Pluies acides, radioactivité, l'état d'urgence mondial est déclaré et la Bretagne compte parmi les zones à évacuer. Les Jauniens décident de rester sur leur presqu'île. Au nom d'un motif inavouable, Jack les imite. Une étrange survie en zone radioactive débute. La Pierre jaune, roman d'anticipation ultra-documenté, nous offre une plongée réaliste et terrifiante dans la France post-catastrophe nucléaire.