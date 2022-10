Calendrier astronomique 2023

Un calendrier à suspendre pour rester en contact avec le ciel tout au long de l'année. L'astronomie est l'une des sciences les plus spectaculaires. Les images réalisées avec les meilleurs instruments nous permettent de visiter le Système solaire, de plonger au coeur des nébuleuses où naissent de nouvelles étoiles, de survoler les majestueuses spirales galactiques, d'assister aux plus belles éruptions solaires ou d'admirer notre planète. Ce calendrier astronomique rassemble des images exceptionnelles sélectionnées et commentées par Guillaume Cannat, l'auteur du Guide du Ciel, du Ciel à l'oeil nu et du blog Autour du Ciel. Ces 12 photographies à couper le souffle ont été réalisées avec les meilleurs instruments professionnels terrestres et spatiaux, mais également prises par l'auteur et par des astrophotographes talentueux. Elles sont imprimées à haute résolution en très grand format sur un papier couché épais pour garantir la plus belle reproduction possible. Chaque mois, un calendrier annotable indique les dates des principaux phénomènes célestes : phases de la Lune, positions des planètes, éclipses, conjonctions, saisons ou essaims d'étoiles filantes, avec des renvois aux autres ouvrages de l'auteur pour plus de détails et de conseils d'observation. Neuvième année de parution de ce calendrier des observateurs du ciel.