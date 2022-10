L'Ukraine Insurgée. 0

Depuis le 24 ? février, date de l'entrée des chars russes en Ukraine et du début du martyre du peuple ukrainien, les éditions Syllepse ont entrepris de traduire de nombreux témoignages et analyses d'Ukrainien·nes afin d'éclairer l'opinion publique avec le point de vue des premier·es concerné·es, et la réalité de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de ce travail qui est publié dans cet ouvrage, dont le principal objectif est de donner la parole à celles et à ceux qui résistent à l'agression impérialiste russe. Ils et elles nous racontent leurs combats et nous disent leurs espoirs où se dessine un horizon d'émancipation sociale et politique. Plus largement, L'Ukraine insurgée revient sur l'histoire du pays et de ses douloureuses relations avec la Russie. Enfin, la nature du régime autoritaire grand-russe et ses ambitions sont également analysées, sans oublier les voix de son opposition démocratique qui subit une sévère répression. Livre à multiples voix, L'Ukraine insurgée nous raconte les espoirs d'un peuple qui refuse de se soumettre. De sa victoire dépend l'avenir du continent européen. Le sommaire L'ouvrage est composé de 6 parties ? : - "? Une nation tourmentée ? " - "? Par tous les moyens nécessaires ? " - "? Où va la Russie ??? " - "? Pendant la guerre, la lutte continue ? " - "? La gauche, la géopolitique et les peuples ? " Un appareil critique - introductions, notes, etc. - complète la lecture. L'ouvrage sera accompagné d'un cahier en quadrichromie avec notamment des oeuvres de Katya ­Gritseva, l'artiste ukrainienne qui signe l'illustration de couverture.