Les liaisons spirituelles. Orient et Occident

Cet ouvrage nous présente les similitudes, concordances et différences entre les approches spirituelles orientales et occidentales (principalement le bouddhisme, l'hindouisme et le christianisme), depuis leur origine jusqu'à nos jours. Il est également issu d'une volonté d'ouverture entre ces religions. Par la reconnaissance de l'autre, qui nous ressemble sur tant de points, nous pouvons constater que nos différences sont avant tout une richesse que nous sommes appelés à respecter. Alors que nombre de personnes en recherche de vérité se tournent aujourd'hui vers des religions venues d'Orient, le lecteur pourra se faire une opinion précise sur la façon dont ces dernières abordent la spiritualité. Toutes les religions tentent de répondre aux questions fondamentales que se posent hommes et femmes sur notre présence au monde : la souffrance, le bien et le mal, le vrai bonheur, la vie après la mort... Et s'il est un choix à faire, cette étude lui permettra de concevoir au mieux son éventuel engagement. Elle peut aussi nous faire prendre conscience du fondement de notre propre intériorité. Les deux approches, l'une menant à l'Eveil par l'Orient et l'autre à Dieu par l'Occident, sont ici explicitées en détail. Depuis la nuit des temps, et quelle que soit la voie qu'il prend, l'homme a toujours été en recherche d'un monde de paix et d'harmonie. Toute vie est une histoire sacrée.