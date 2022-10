Autopsie des fantomes. Une histoire du Surnaturel

Tables tournantes, coups frappés dans les murs, fantômes et maisons hantées ont sans cesse fasciné. Mais le spiritisme n'a pas toujours retenu l'attention des chercheurs. Trouble mental pour les uns, superstition pour les autres, comment élever à la dignité d'objet scientifique un tel phénomène ? C'est le pari de Philippe Charlier qui s'attache à nous l'expliquer. Comment la science a-t-elle tenté d'enregistrer le son des morts, de photographier les fantômes ou les pensées ? Comment le surnaturel est-il devenu, au cours du XIXe siècle, un véritable objet d'étude ? Et surtout, à qui profi tent les revenants et leurs manifestations ? Dans une enquête inédite, de Rome à Paris, en passant par le Vietnam et l'Ecosse, Philippe Charlier interroge les archives et ceux qui refusent de voir la mort comme une inéluctable fin.