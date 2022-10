Jérôme Boutterin (français). Reboot 1999-2022

Depuis le milieu des années 1990, l'artiste français Jérôme Boutter- in construit une oeuvre impressionnante, principalement abstraite, remarquable par le dynamisme de son jeu de lignes, ses multiples perspectives et son exubérance chromatique. En différents for- mats, il crée des images dans un langage formel particulier. Ses oeuvres sont présentées en France, mais aussi en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud et aux Etats-Unis. Il expose souvent en partenariat avec la galerie Marc Minjauw à Bruxelles. Ce livre donne un aperçu de son oeuvre de 1999 à nos jours. Or- ganisées par thèmes et entrecoupées de vues de galerie et d'atelier, les séries bénéficient d'un design frais et con- temporain. Cet ouvrage a été sélectionné pour la Bourse Collection Monographie de l'ADAGP à Paris. Avec des textes du critique d'art Jason Stopa, de la paysagiste et auteure Catherine Mosbach et du commissaire d'exposition Antoine Duchenet.