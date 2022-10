Wing Kuen Lam vit à Hong-Kong. Il publie régulièrement sur instagram ses illustrations oniriques et kawaï dans sa série Balling Daily. Ses illustrations sont autant d'énigmes à déchifrer en famille en coloriant soi-même ses images à côté de l'original. Idéal pour s'amuser avec son enfant, tout en développant son goût artistique et sa concentration. Les parents peuvent également colorier ses dessins apaisants et anti-stress !