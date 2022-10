L'exposition "J'irai revoir ma Normandie" poursuit cette histoire du paysage ébroïcien, eurois et normand que le musée contribue à recueillir et à écrire. Elle est le fruit de la rencontre entre le regard de deux artistes et un territoire. Parcourant les boucles de la Seine à pied depuis dix ans, Ariane Chopard et Rémy Marlot donnent à voir, dans cette "série-fleuve" , toute la diversité des paysages français baignés par la lumière estivale. En contrepoint de ce travail au long cours, ce sont des clichés inédits d'Evreux qui sont dévoilés, réalisés lors de la résidence des photographes durant l'été 2021. Poursuivant le sillon tracé entre Paris, Rouen et Le Havre, les photographes offrent une vision, patiemment composée et étudiée, de ces paysages paradoxalement suspendus entre leur caractère immuable et fragile, entre leur picturalité et leur instantanéité.