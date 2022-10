Le jour où je suis devenu un animal. 0

Traducteur, la quarantaine, marie´ a` Cle´mence, pe`re de trois enfants, Le´onard a tout pour e^tre heureux et e´panoui. N'a-t-il pas annonce´ qu'il organise en secret un voyage-surprise pour leurs 20 ans de mariage ? Mais, dit-il la ve´rite´ ? Qui est-il vraiment ? Que pre´pare-t-il ? Quelques anne´es plus tard, Maud, qui travaille depuis longtemps dans l'humanitaire, revient a` Paris poser ses valises. La cinquantaine, libre, troublante, tre`s de´sirable, elle vit avec deux fre`res jumeaux en rupture avec la socie´te´. A-t-elle connu Le´onard autrefois ? Que cache son comportement parfois e´trange ? Pourquoi esquive- t-elle certaines questions ? Arrive´e a` Paris, Maud rencontre une ancienne de´tenue, Ada, une rebelle aussi fantasque qu'affranchie qui s'e´prend d'elle. De quel crime Ada est-elle coupable ? Tous les myste`res planent. Jusqu'a` la diffusion d'un reportage, et deux cartes postales stupidement oublie´es, qui feront soudain imploser l'improbable quatuor... Et comment re´agira Maud lorsque l'un de ses amants menacera de re´ve´ler toute la ve´rite´ et la stupe´fiante e´nigme de Le´onard ?