Potestas elementorum. L'eau, le feu et le pouvoir en europe - water, fire and power in europe (ca. 14

Dans l'Europe moderne, l'eau et le feu étaient au coeur des représentations générées par les détenteurs du pouvoir pour parler de leur puissance. Alors que les usages politiques de ces éléments diamétra- lement opposés ont déjà été abordés sous certains angles d'une manière disjointe, aucune recherche d'envergure n'a encore été menée pour en comprendre l'articulation. Les réflexions d'histoire, d'his- toire de l'art et d'histoire de la littérature réunies dans ce livre contribuent à combler cette lacune en explorant les contextes, les modalités et les perceptions de la présence simultanée des deux éléments dans les mises en scènes du pouvoir politique entre la Renaissance et les Lumières. Grâce à cette approche pluridisciplinaire, l'étude des représentations politiques est décloisonnée et replacée au car- refour des histoires, celles de la paix et de la guerre, des fêtes et des cérémonies, de la culture et de la communication, avec une ouverture en direction des humanités environnementales.