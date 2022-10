Johann-heinrich fussli

"Il y avait en Füssli de l'halluciné. Ses oeuvres le hantaient longtemps à l'avance, elles venaient à lui sans qu'il les appelât, elles accouraient à sa rencontre comme les sorcières de Macbeth. Son imagination était pleine des vapeurs infernales, des cadavres nacrés, des tragédies et des songes qu'il devait peindre, il accomplissait son oeuvre pour se délivrer, et à peine avait-il fini d'évoquer quelque figure sanglante ou funèbre que d'autres obsessions le guettaient" . Quand Edmond Jaloux ranime la personne du peintre Füssli, il convoque tout un monde fantastique avec lui tant l'artiste romantique a su, dans ses tableaux ou ses dessins, suggérer des images étranges et mystérieuses, posées devant nous comme des énigmes. A la fois biographie d'un créateur singulier et étude attentive de sa création, l'ouvrage d'Edmond Jaloux pénètre bien la méthode et le style d'un des plus grands artistes romantiques de la fin du XVIIIe siècle en Europe. Il sait, dans une langue précise et poétique, nous dévoiler le visionnaire mêlant angoisse et sensualité, et le prophète qui saisit les apparitions et suscite la féerie.