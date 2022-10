Oiseaux, mythes et réalités

60 petites histoires, légendes ou faits réels incroyables autour des oiseaux. Des mythes et des légendes (les sirènes, Léda, le phénix...), les oiseaux des poètes (l'albatros de Baudelaire, le rossignol de Lamartine...), les records du monde aviaire (le plus léger, le plus rapide, etc.) et autres oiseaux célèbres, réels ou imaginaires.